ليفربول يسقط أمام بايرن ميونيخ (فيديو)

خسر فريق ليفربول الإنكليزي أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني (4-2) في مباراتهما الودية لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضمن جولتهما الآسيوية استعدادا للموسم الكروي (2023-2024).



وتقدم "الريدز" بهدفين متتاليين سجلهما كل من الهولنديين، المهاجم كودي جاكبو والمدافع فيرجيل فان ديك، في الدقيقتين (2 و28) على الترتيب.

ورد الفريق البافاري بالمثل عبر كل من المهاجمين، سيرج غنابري، وليروي ساني، في الدقيقتين (33 و42) على الترتيب.



ووضع المهاجم الكولومبي، لويس دياز، الفريق الإنكليزي في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم المصري محمد صلاح.

لكن الفريق الألماني رد بهدفين آخرين عبر كل من اللاعبين، الكرواتي يوسيب ستانيشيتش، والألماني فرانس كرايتزيغ، في الدقيقتين (80 و90) على الترتيب في ملعب سنغافورة الوطني. (روسيا اليوم)

بداية مثالية بأشياء نحب أن نراها من الشباب 😍#ليفربول_بايرن pic.twitter.com/GeGb6nC42T — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 2, 2023 Advertisement

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لويس دياز يبدو مستعداً للموسم القادم.

🤩🔥pic.twitter.com/KVOWzIqwSl — EPL World (@EPLworld) August 2, 2023