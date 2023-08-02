Advertisement

رياضة

ليفربول يسقط أمام بايرن ميونيخ (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1093764-638265977895696540.png
Doc-P-1093764-638265977895696540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خسر فريق ليفربول الإنكليزي أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني (4-2) في مباراتهما الودية لكرة القدم اليوم الأربعاء، ضمن جولتهما الآسيوية استعدادا للموسم الكروي (2023-2024).

وتقدم "الريدز" بهدفين متتاليين سجلهما كل من الهولنديين، المهاجم كودي جاكبو والمدافع فيرجيل فان ديك، في الدقيقتين (2 و28) على الترتيب.
 
ورد الفريق البافاري بالمثل عبر كل من المهاجمين، سيرج غنابري، وليروي ساني، في الدقيقتين (33 و42) على الترتيب.

ووضع المهاجم الكولومبي، لويس دياز، الفريق الإنكليزي في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله في الدقيقة 66 بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم المصري محمد صلاح.
 
لكن الفريق الألماني رد بهدفين آخرين عبر كل من اللاعبين، الكرواتي يوسيب ستانيشيتش، والألماني فرانس كرايتزيغ، في الدقيقتين (80 و90) على الترتيب في ملعب سنغافورة الوطني. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
 
 
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-02
10:30 | 2023-08-02
09:28 | 2023-08-02
07:55 | 2023-08-02
07:13 | 2023-08-02
02:58 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24