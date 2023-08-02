باريس سان جرمان يجد "بديل" مبابي في الدوري البرتغالي





وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن سان جرمان يتفاوض حاليا مع بنفيكا البرتغالي، لضم غونزالو راموس.

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وأشارت الصحيفة الرياضية إلى أن المبلغ الذي يتم التفاوض حوله حاليا بين الناديين يتراوح بين 70-80 مليون يورو. قالت تقارير صحفية، إن نادي باريس سان جرمان، قد توصل إلى اختيار مهاجم جديد لتعويض الرحيل المنتظر لكيليان مبابي، هذا الصيف.وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن سان جرمان يتفاوض حاليا مع بنفيكا البرتغالي، لضم غونزالو راموس.وأشارت الصحيفة الرياضية إلى أن المبلغ الذي يتم التفاوض حوله حاليا بين الناديين يتراوح بين 70-80 مليون يورو.

سجل غونزالو راموس الكروي

ولعب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما 30 مباراة مع بنفيكا في موسم 2022-2023.



كما سجل 19 هدفا في الدوري و27 في جميع المسابقات وساهم في 12 تمريرة حاسمة.

وتألق مع منتخب البرتغال خلال مونديال 2022 في قطر، حيث قاد أداؤه الإيجابي كريستيانو رونالدو لبدء المباريات على مقاعد البدلاء بدلا من المهاجم الشاب الذي سجل 4 أهداف في 7 مباريات مع منتخب بلاده.



وكانت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق، عن بدء ليفربول مفاوضات مع سان جرمان، للتعاقد مع مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ولفتت الصحيفة إلى أن "الريدز" يجري محادثات مع سان جرمان لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على سبيل الإعارة.