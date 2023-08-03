بعد تأخر المواجهة.. ميسي يهدي فوزاً صعباً لانتر ميامي

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هز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع إنتر ميامي، خلال الفوز على أورلاندو سيتي 3-1، ليقوده إلى دور الـ16 لكأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم.وتأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي لقليل من الوقت بعد صفارة البداية، لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة. وبدأ النجم الأرجنتيني هجمة من منتصف الملعب، ثم نقل الكرة إلى روبرت تايلور، الذي رفعها فوق عدة مدافعين وتسلمها ميسي بصدره، ثم سدد كرة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.وتعادل أورلاندو بعد عشر دقائق عبر لاعب وسط أوروغواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها جوزيف مارتينيس.واختتم ميسي، غير المراقب، هجمة مرتدة بتسديدة أخرى قريبة المدى في الشباك في الدقيقة 72.كان هذا خامس أهداف ميسي في ثلاث مباريات، بعد التسجيل أمام كروز أزول وأتلانتا يونايتد في دور المجموعات من البطولة، التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.وسيلتقي ميامي في الدور المقبل مع دالاس.