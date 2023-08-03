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رياضة

إنتر ميلان يحاول إعادة مدافع أرسنال تومياسو إلى إيطاليا

Lebanon 24
03-08-2023 | 03:57
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كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن محاولة نادي إنتر ميلان لإعادة المدافع الدولي الياباني تاكهيرو تومياسو إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة مؤقتة لتعويض رحيل ميلان شكرينيار المنتقل بالمجان إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت سابق من الشهر الماضي.
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لكن لا يبدو أن أرسنال على استعداد للتخلي عن مدافع بولونيا السابق في صفقة إعارة كما يريد إنتر ميلان، لا سيما أن تومياسو ضمن خطط المدير الفني ميكيل أرتيتا لتطبيق نظام المداورة على الخط الخلفي في الموسم المقبل.

وإذا حدث ووافقت إدارة أرسنال على ترك تومياسو هذا الصيف للإنتر، فسيتم ذلك عن طريق البيع الكامل وليس الإعارة.

ويتطلع أرسنال إلى تحقيق أكبر ربح مالي ممكن من بيع بعض اللاعبين المهمين بهدف تغطية ما أنفقه منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية على صفقاته الجديدة.
وأبرم النادي اللندني أعلى صفقة انتقال داخلية في تاريخ الدوري الإنكليزي عندما ضم لاعب الوسط ديكلان رايس من وست هام يونايتد بأكثر من 125 مليون جنيه إسترليني.
 
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