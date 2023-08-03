29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إنجاز لبناني في بطولة العالم بالبندقية الهوائية
Lebanon 24
03-08-2023
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت بعثة لبنان للرماية بالبندقية الهوائية المتواجدة في بلزن بالجمهورية التشيكية، انجازا دوليا في بطولة العالم بالبندقية الهوائية (مسافة 50 مترا و25 مترا)، بمشاركة 218 متباريا من 23 دولة.
وحصدت البعثة ميدالية ذهبية وأخرى فضية في هذه المسابقة الدولية، عبر المدرب الرياضي الدولي الرامي فادي كيوان، اذ أحرز المركز الاول والميدالية الذهبية في فئة الفردي مسافة 50 مترا مسجلا 247 نقطة من 250 ومحققا رقما قياسيا.
Advertisement
كما حل الرماة اللبنانيون في المركز الثاني في فئة الفرق واحرزوا ميدالية فضية في ترتيب الفرق مع الفريق المكون من فادي كيوان، النقيب عبدالله فواز وهشام ابو حمدان. كما فاز الرامي فادي كيوان بلقب افضل رامي في المسافات الثلاث مجتمعة.
وكانت البعثة اللبنانية توجهت الى الجمهورية التشيكية برئاسة مسؤول البندقية الهوائية في الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الياس عاصي، وضمت مندوب الاتحاد الدولي في لبنان هشام ابوجودة، والرماة قائد المنتخب النقيب عبدالله فواز، ايلي مزهر، فادي كيوان، هشام ابوحمدان، سليمان عاقوري، طارق مراد، الياس عاصي، هشام ابوجودة ورواد هلال. وتعود البعثة الى لبنان فجر غد الجمعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا ما حدث في سوق الدولار قبل ساعات
01:45 | 2023-08-03
03/08/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
Lebanon 24
"هجومٌ مفاجئ" يهزّ عين الحلوة الآن.. إشتباكات عنيفة جداً وهذا ما حدث! (فيديو)
15:12 | 2023-08-02
02/08/2023 03:12:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
Lebanon 24
ظهرا بلقطات حميمة.. عمرو دياب على علاقة غرامية بممثلة لبنانية معروفة! (صور)
02:09 | 2023-08-03
03/08/2023 02:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خبرٌ ينتشر عن إنفجار في البوشريّة.. ومعلومات تكشف حقيقة ما حصل (فيديو)
11:36 | 2023-08-02
02/08/2023 11:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيدخل الجيش إلى عين الحلوة ليلاً؟ "لبنان24" يكشفُ ما سيحدث
Lebanon 24
هل سيدخل الجيش إلى عين الحلوة ليلاً؟ "لبنان24" يكشفُ ما سيحدث
12:39 | 2023-08-02
02/08/2023 12:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:33 | 2023-08-03
مشاهد تقشعر لها الأبدان.. منتخب المغرب يكتب التاريخ ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للسيدات (فيديو)
07:12 | 2023-08-03
ماني يُكبّد ليفربول خسائر بالملايين
06:08 | 2023-08-03
متى تنطلق مباريات الدوري العام اللبناني لكرة القدم؟
03:57 | 2023-08-03
إنتر ميلان يحاول إعادة مدافع أرسنال تومياسو إلى إيطاليا
01:58 | 2023-08-03
بعد تأخر المواجهة.. ميسي يهدي فوزاً صعباً لانتر ميامي
23:58 | 2023-08-02
باريس سان جرمان يجد "بديل" مبابي في الدوري البرتغالي
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
03/08/2023 17:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
03/08/2023 17:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
03/08/2023 17:56:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24