إنجاز لبناني في بطولة العالم بالبندقية الهوائية

Advertisement

سجلت بعثة لبنان للرماية بالبندقية الهوائية المتواجدة في بلزن بالجمهورية التشيكية، انجازا دوليا في بطولة العالم بالبندقية الهوائية (مسافة 50 مترا و25 مترا)، بمشاركة 218 متباريا من 23 دولة.وحصدت البعثة ميدالية ذهبية وأخرى فضية في هذه المسابقة الدولية، عبر المدرب الرياضي الدولي الرامي فادي كيوان، اذ أحرز المركز الاول والميدالية الذهبية في فئة الفردي مسافة 50 مترا مسجلا 247 نقطة من 250 ومحققا رقما قياسيا.كما حل الرماة اللبنانيون في المركز الثاني في فئة الفرق واحرزوا ميدالية فضية في ترتيب الفرق مع الفريق المكون من فادي كيوان، النقيب عبدالله فواز وهشام ابو حمدان. كما فاز الرامي فادي كيوان بلقب افضل رامي في المسافات الثلاث مجتمعة.وكانت البعثة اللبنانية توجهت الى الجمهورية التشيكية برئاسة مسؤول البندقية الهوائية في الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الياس عاصي، وضمت مندوب الاتحاد الدولي في لبنان هشام ابوجودة، والرماة قائد المنتخب النقيب عبدالله فواز، ايلي مزهر، فادي كيوان، هشام ابوحمدان، سليمان عاقوري، طارق مراد، الياس عاصي، هشام ابوجودة ورواد هلال. وتعود البعثة الى لبنان فجر غد الجمعة.