متى تنطلق مباريات الدوري العام اللبناني لكرة القدم؟

تنطلق مباريات الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم غدا الجمعة، باثنتين تجريان الساعة الخامسة عصرا: الحكمة – شباب الساحل على ملعب الصفاء في وطى المصيطبة، التضامن صور – الشباب الغازية على ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية.

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وتقام السبت مباراتان، اولاهما الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بين النجمة والصفاء على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس في أقوى مباريات المرحلة، والثانية الساعة الخامسة عصرا بين طرابلس الرياضي والبرج على ملعب المرداشية بزغرتا.

وتختتم المرحلة الاحد بمباراتين: العهد (حامل اللقب) – الراسينغ بيروت (العائد الى الدرجة الاولى) في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، الاهلي النبطية (يخوض غمار الدرجة الاولى للمرة الاولى في تاريخه) – الانصار على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون الساعة الخامسة عصرا.