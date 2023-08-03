ماني يُكبّد ليفربول خسائر بالملايين

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خسر نادي ليفربول فرصة الحصول على مبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني بعدما انتقل السنغالي ساديو ماني نجم الفريق السابق إلى النصر السعودي عقب قضاء موسم واحد في صفوف بايرن ميونخ الألماني.وكان من ضمن الإضافات التي اشترطها ليفربول على بايرن ميونخ مبلغ 7.5 ملايين جنيه إسترليني مقرونة بالأداء في حال أتم اللاعب بعض المتطلبات، لكن النادي الإنكليزي لن يحصل على المبلغ بعد انتقاله إلى النصر. (العربية)