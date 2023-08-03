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رياضة

إصابة مرعبة تسبب بها مارسيلو لسانشيز... وطبيب يكشف: لم أر أي شيء كهذا

Lebanon 24
03-08-2023 | 11:00
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يغيب مدافع أرخنتينوس جونيورز الأرجنتيني لوسيانو سانشيز عن الملاعب قرابة عام إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى تسبب بها نجم ريال مدريد الاسباني السابق وفلوميننسي البرازيلي مارسيلو خلال لقاء الفريقين في مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.
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وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عاماً، ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني لإذاعة "دي سبورتس": "خلال 23 عاماً كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكداً أن سانشيس سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهراً". (سكاي نيوز)
 
 
 
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