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رياضة

أبطال العرب.. النصر ينتزع يتعادل من الزمالك

Lebanon 24
03-08-2023 | 13:10
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إنتزع النصر السعودي التعادل من الزمالك المصري، الخميس، بعد مباراة أقيمت على استاد الملك فهد في إطار لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

 
وأحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك على النصر في الدقيقة 53، عن طريق ركلة جزاء.
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وتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر في الدقيقة 87 من الشوط الثاني من كرة عرضية، ارتقى لها الدون ليسجلها هدفا برأسه.



وبذلك يتأهل النصر السعودي رفقة الشباب عن المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط لكل منهما.
 

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في المباراة الأولى ضد الاتحاد المنستيري، والخسارة أمام الشباب ثم التعادل مع النصر السعودي.
 
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