منتخب لبنان للسيدات يتعثّر أمام الكاميرون

تعثّر منتخب لبنان- السيدات في كرة السلة (تحت 25 سنة) امام الكاميرون 58 - 69، عصر اليوم في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة السلة في دورة الالعاب الفرنكوفونية التاسعة التي تستضيفها عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا.

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