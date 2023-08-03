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رياضة
منتخب لبنان للسيدات يتعثّر أمام الكاميرون
Lebanon 24
03-08-2023
|
15:06
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تعثّر منتخب لبنان- السيدات في كرة السلة (تحت 25 سنة) امام الكاميرون 58 - 69، عصر اليوم في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة السلة في دورة الالعاب الفرنكوفونية التاسعة التي تستضيفها عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا.
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