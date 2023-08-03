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رياضة

كيف علّق شيكابالا على ما حصل في الدقيقة الأخيرة مع "النصر"؟

Lebanon 24
03-08-2023 | 23:00
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صرح قائد الزمالك المصري، شيكابالا، بأن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام خصم مميز يمتلك العديد من اللاعبين النجوم الذين يقتنصون أي فرصة لتسجيل هدف، وهو ما حدث مع كريستيانو رونالدو.


وقال  محمود عبد الرازق شيكابالا الذي تبادل قميصه مع رونالدو، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم مميز يمتلك العديد من اللاعبين المحترفين".
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وأضاف: "هؤلاء النجوم يحتاجون إلى فرصة واحدة فقط للتسجيل، وهو ما حدث مع رونالدو بالدقائق الأخيرة".

وتابع: "أشكر اللاعبين على المستوى الذي قدموه، رغم الأسماء الكبيرة التي يمتلكها "النصر"، لكن يظل الزمالك كبيرا باسمه وجماهيره العظيمة".

وأكد شيكابالا أن المباراة كانت رائعة وخرجت بالشكل الذي يليق بالكرة العربية بدون أي أزمة.

واختتم قائد الفريق الأبيض حديثه، بقوله: "الزمالك لم يكن موفقاً في الدقائق الأخيرة، ولكن هذه هي كرة القدم".

وقد خرج نادي الزمالك من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، إثر تعادله مع نادي "النصر" السعودي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل "التأهل" لنادي النصر بتسديدة رأسية رائعة في الوقت القاتل عند الدقيقة 87 من زمن اللقاء، ليقود "العالمي" إلى الدور ربع النهائي للبطولة، ومواجهة نادي الرجاء المغربي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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