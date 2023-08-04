30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فضيحة جنسية تظهر في برشلونة.. ماذا يحدث في هذا النادي؟!
Lebanon 24
04-08-2023
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حُكم على أخصائي علاج طبيعي سابق في برشلونة بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة أخرى في النادي أثناء القيام بعملها.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الموظف الذي لم يكشف عن اسمه كان في النادي لمدة 30 عامًا، أولاً كمنسق قبل أن يصبح طبيبًا وفي النهاية تم تعيينه في الفريق الأول أيضًا، ووقعت الأحداث المعنية في عام 2016.
Advertisement
وحاول الطبيب إقناع الضحية بالعلاج الطبيعي من أجل علاج آلام الرقبة والرأس، ولكن في الجلسة الثالثة حاول أن يبدأ التحرش وفشل في ذلك، وفي الجلسة الرابعة اعتدى عليها مرة أخرى دون موافقة الضحية وفقًا لما أثبتته المحكمة.
وفي ذلك الوقت، تعرضت الضحية لنوبة قلق عنيف، ثم أُجبرت على أخذ إجازة لمدة شهرين بسبب المشاكل الذهنية التي سببها الحادث.
ولم يوافق القاضي على الحجج المختلفة التي قدمها الدفاع، بأن الاتهامات باطلة، وأن الإجراءات المتخذة كانت مبررة طبيًا، ليتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة عامين، إلى جانب دفع 10 آلاف يورو كتعويض للضحية، مع إعلان مسؤولية برشلونة عن هذه الأضرار التي طالت الضحية.
وارتبط برشلونة في الآونة الأخيرة بأشهر قضية اعتداء جنسي خلال العام الفائت، وهي قضية داني ألفيش في مقهى "ساتون" الشهير بالمدينة الكتالونية. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة
Lebanon 24
تعرفوا إلى الطالب الذي احتل المرتبة الأولى في امتحانات فرع علوم الحياة
12:40 | 2023-08-03
03/08/2023 12:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
Lebanon 24
الرقم كبير... كم زادت تعرفة الإنترنت والإتّصالات الثابتة؟
09:28 | 2023-08-03
03/08/2023 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
معدلها تخطى الـ19... من هي الطالبة التي احتلت المرتبة الاولى في امتحانات العلوم العامة؟
Lebanon 24
معدلها تخطى الـ19... من هي الطالبة التي احتلت المرتبة الاولى في امتحانات العلوم العامة؟
12:00 | 2023-08-03
03/08/2023 12:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت الرصاص يوقف نصرالله عن الحديث.. ماذا جرى مباشرة على الهواء؟
Lebanon 24
صوت الرصاص يوقف نصرالله عن الحديث.. ماذا جرى مباشرة على الهواء؟
11:56 | 2023-08-03
03/08/2023 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في الدكوانة... ماذا في المعلومات الأوليّة عن سبب الوفاة؟
Lebanon 24
العثور على جثة شاب في الدكوانة... ماذا في المعلومات الأوليّة عن سبب الوفاة؟
06:58 | 2023-08-03
03/08/2023 06:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:43 | 2023-08-04
حبيب يرفض تدريب إيلون ماسك!
04:30 | 2023-08-04
مفاجأة قويّة.. "برشلونة" يرفض عودة لاعبه السابق الى صفوفه!
02:08 | 2023-08-04
لأول مرة منذ انتقاله إلى إنتر ميامي.. ميسي يتشاجر مع لاعب والمدرب يطالب بطرده! (فيديو)
23:00 | 2023-08-03
كيف علّق شيكابالا على ما حصل في الدقيقة الأخيرة مع "النصر"؟
16:16 | 2023-08-03
لبنان يواصل حصاد الميداليات في الألعاب الفرنكوفونية
15:54 | 2023-08-03
لجسم رياضي مشدود في أقل من 12 أسبوعاً.. اليكم هذه الطريقة
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
04/08/2023 12:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
04/08/2023 12:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
04/08/2023 12:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24