فضيحة جنسية تظهر في برشلونة.. ماذا يحدث في هذا النادي؟!

Advertisement

حُكم على أخصائي علاج طبيعي سابق في برشلونة بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة الاعتداء الجنسي على موظفة أخرى في النادي أثناء القيام بعملها.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الموظف الذي لم يكشف عن اسمه كان في النادي لمدة 30 عامًا، أولاً كمنسق قبل أن يصبح طبيبًا وفي النهاية تم تعيينه في الفريق الأول أيضًا، ووقعت الأحداث المعنية في عام 2016.وحاول الطبيب إقناع الضحية بالعلاج الطبيعي من أجل علاج آلام الرقبة والرأس، ولكن في الجلسة الثالثة حاول أن يبدأ التحرش وفشل في ذلك، وفي الجلسة الرابعة اعتدى عليها مرة أخرى دون موافقة الضحية وفقًا لما أثبتته المحكمة.وفي ذلك الوقت، تعرضت الضحية لنوبة قلق عنيف، ثم أُجبرت على أخذ إجازة لمدة شهرين بسبب المشاكل الذهنية التي سببها الحادث.ولم يوافق القاضي على الحجج المختلفة التي قدمها الدفاع، بأن الاتهامات باطلة، وأن الإجراءات المتخذة كانت مبررة طبيًا، ليتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة عامين، إلى جانب دفع 10 آلاف يورو كتعويض للضحية، مع إعلان مسؤولية برشلونة عن هذه الأضرار التي طالت الضحية.وارتبط برشلونة في الآونة الأخيرة بأشهر قضية اعتداء جنسي خلال العام الفائت، وهي قضية داني ألفيش في مقهى "ساتون" الشهير بالمدينة الكتالونية. (جول)