لأول مرة منذ انتقاله إلى إنتر ميامي.. ميسي يتشاجر مع لاعب والمدرب يطالب بطرده! (فيديو)

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فقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أعصابه خلال مباراة فريقه انتر ميامي وأورلاندو سيتي، ودخل في مشادة مع أحد لاعبي فريق الخصم.ورغم ذلك قاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على أورلاندو سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس الدوري، وفيها سجل "البرغوث" هدفين من الأهداف الثلاثة.ودخل ميسي في مشادة مع الأورغوياني سيزار أرواخو، لاعب أورلاندو سيتي، في النفق المؤدي إلى غرف الملابس قبل استراحة ما بين الشوطين.وأظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، أن الثنائي دخلا في نقاش ساخن بناءً على مجريات الشوط الأول، قبل أن يقوم ميسي بدفع أرواخو، ولم يتضح بعد كيف انتهت هذه اللقطة، وفق صحيفة marca الإسبانية.وشهدت المباراة بعض القرارات المثيرة للجدل خاصة مع ميسي، حيث طالب أوسكار باريخا، مدرب أورلاندو سيتي، بطرد "البرغوث" على اعتبار أنه كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء ثانية. ونال ميسي بطاقة صفراء في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة بعد تدخل على البيروفي ويلدير كارتاخينا من أسفل القدم.وبعدها اعترض طريق أرواخو دون كرة، وهي لقطة يرى فيها أورلاندو سيتي أن النجم الأرجنتيني يستحق بطاقة صفراء ثانية والطرد.ويرى باريخا أن الحكام في الولايات المتحدة يميّزون ميسي عن غيره من اللاعبين، ويحظى الأرجنتيني بمعاملة خاصة منهم.وقال باريخا في تصريحات نقلتها صحيفة marca الإسبانية: "كان يجب أن يحصل ميسي على البطاقة الصفراء في لقطتين مختلفتين، لا يهمني هو من يكون، ما أعرفه أنه كان على الحكم أن يتعامل معه كما أي لاعب آخر، يجب أن تُدار الأمور بعدالة، وهذا لم يحدث اليوم". (عربي بوست)