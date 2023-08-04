مفاجأة قويّة.. "برشلونة" يرفض عودة لاعبه السابق الى صفوفه!



يبرز اسم البرازيلي نيمار جونيور الذي يعشق إثارة الجدل تماماً كما يعشق مراوغة خصومه في الملعب، في كل موسم انتقالات.

وفي كل مرّة يتمّ فيها الحديث عن رحيل نيمار عن "باريس سان جيرمان" الفرنسي، لابد أن يبرز اسم "برشلونة" الإسباني على الساحة، اذ ارتبط اسمه في أوقات كثيرة بالعودة إلى صفوفه، ولكنّه كان مستمرّاً من موسم لآخر في فريق "باريس سان جيرمان" دون تحرّك.

Advertisement

وكان خروج نيمار من "برشلونة" في 2017 صادماً لأنصار "البلوغرانا"، الذين كانوا يرون فيه الخليفة المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل الى "باريس" أيضاً وبعدها الى "إنتر ميامي" الأميركي، ولكن نيمار فضّل المال آنذاك، وهرب من "برشلونة".

ومع انتقال عثمان ديمبيلي الى صفوف "سان جيرمان"، كانت لدى "برشلونة" الفرصة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر31 عاماً على سبيل "الإعارة"، لكن المفاجأة كانت أن الإسباني تشافي هيرنانديز مدرّب الفريق رفض نيمار، مؤكداً بأنه رغم الجودة التي يمتلكها، الا أنه ليس اللاعب المطلوب لإعادة بناء غرفة الملابس، وقال: "أقدّره وأحترمه، لكنّه ليس ضمن حساباتي في الفترة المقبلة".

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فإن "باريس سان جيرمان" على وشك تفعيل دفع الشرط الجزائي لعثمان ديمبيلي والمقدّر بخمسين مليون يورو، ليحصل عليه من "برشلونة"، وهذا لم يكن فقط باب التفاوض الوحيد بين الناديين، اذ أن الفريق العاصمي عرض على "برشلونة" "استعارة" نيمار لمدّة موسم واحد ضمن بنود الصفقة، ولكن لم يرحّب النادي الكتالوني بتلك العودة، رغم أنه كان أحد الأهداف في الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي "يُحدث ثورة" في تشكيلته، ولا يجد مانعاً في التخلّي عن نيمار، الذي سيوافق على الرحيل إلى برشلونة.

إن راتب نيمار الخيالي وبلوغه من العمر 31 عاماً، كانا أهم سببين في قرار "برشلونة" رفض هذا الملف، اذ ان فاتورة الرواتب لن تتسع لبند عملاق جديد.

يأتي ذلك في ظل رغبة نيمار الحقيقية بالخروج من "باريس"، وارتباطه في أوقات سابقة بالتحرّك إلى "تشيلسي" أو الدوري السعودي.