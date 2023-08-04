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رياضة

حبيب يرفض تدريب إيلون ماسك!

Lebanon 24
04-08-2023 | 05:43
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رفض الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة تدريب الملياردير إيلون ماسك مالك موقع "اكس" لخوض نزال ضد مؤسس "Meta" مارك زوكربيرغ.

وأراد إيلون ماسك أن يقوم حبيب بإعداده للقتال ضد زوكربيرغ، لكن البطل الروسي رفض ذلك، والأسباب غير معروفة حتى الآن، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر مطلع. (روسيا اليوم)
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