حبيب يرفض تدريب إيلون ماسك!

رفض الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة تدريب الملياردير إيلون ماسك مالك موقع "اكس" لخوض نزال ضد مؤسس "Meta" مارك زوكربيرغ.



وأراد إيلون ماسك أن يقوم حبيب بإعداده للقتال ضد زوكربيرغ، لكن البطل الروسي رفض ذلك، والأسباب غير معروفة حتى الآن، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر مطلع. (روسيا اليوم)