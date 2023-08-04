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رياضة

هل سيرحل لويس إنريكي عن "باريس سان حيرمان"؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:22
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أفادت صحيفة "ماركا" أنّ مدرب "باريس سان جيرمان" لويس إنريكي عازم على الرحيل، بعد أسابيع معدودة على وصوله، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي.

وتعيش إدارة باريس سان جيرمان، فترة صعبة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات المتلاحقة، وعلى رأسها مستقبل كيليان مبابي، الذي أكد عزمه على عدم تمديد عقده ورحيله مجانا في 2024. (روسيا اليوم)
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