Advertisement

رياضة

فضيحة في "مونديال السيدات"... هذا ما فعله مدرّب بلاعبة منتخبه!

Lebanon 24
04-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1094451-638267618517831479.jpg
Doc-P-1094451-638267618517831479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقاً في شكوى تتعلق بسوء سلوك داخل منتخب زامبيا المشارك في مونديال السيدات لكرة القدم، متعهداً بعقوبة قاسية إذا ثبت حصول هذا الأمر.

ولم يذكر "فيفا" التفاصيل احتراماً للسرية، لكن تقارير إعلامية قالت إن الحادثة تتعلق بالمدرب بروس موابي الذي لمس عن قصد ثدي إحدى اللاعبات حسبما زُعِمَ.
Advertisement

ونفى موابي هذه المزاعم ووصفها "بالكاذبة". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-04
08:22 | 2023-08-04
05:43 | 2023-08-04
04:30 | 2023-08-04
02:08 | 2023-08-04
00:34 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24