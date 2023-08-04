فضيحة في "مونديال السيدات"... هذا ما فعله مدرّب بلاعبة منتخبه!

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقاً في شكوى تتعلق بسوء سلوك داخل منتخب زامبيا المشارك في مونديال السيدات لكرة القدم، متعهداً بعقوبة قاسية إذا ثبت حصول هذا الأمر.ولم يذكر "فيفا" التفاصيل احتراماً للسرية، لكن تقارير إعلامية قالت إن الحادثة تتعلق بالمدرب بروس موابي الذي لمس عن قصد ثدي إحدى اللاعبات حسبما زُعِمَ.ونفى موابي هذه المزاعم ووصفها "بالكاذبة". (العربية)