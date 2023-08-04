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رياضة

بورخيس.. من "مانشستر سيتي" إلى "أياكس"

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:00
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أعلن نادي أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعاقده مع البرتغالي كارلوس بورخيس من مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

وسيدفع أياكس لسيتي 14 مليون يورو مقابل الجناح البالغ من العمر 19 عاما.
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ويمتد العقد لـ5 سنوات، وفق "رويترز". (سكاي نيوز)
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