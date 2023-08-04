بورخيس.. من "مانشستر سيتي" إلى "أياكس"

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أعلن نادي أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعاقده مع البرتغالي كارلوس بورخيس من مانشستر سيتي بطل إنكلترا.وسيدفع أياكس لسيتي 14 مليون يورو مقابل الجناح البالغ من العمر 19 عاما.ويمتد العقد لـ5 سنوات، وفق "رويترز". (سكاي نيوز)