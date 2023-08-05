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رياضة

عامل نظافة في ملعب "إنتر ميامي" طلب من ميسي التوقيع على قميصه.. فتلّقى عقاباً فورياً!

Lebanon 24
05-08-2023 | 00:31
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تلّقى أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي "عقابا فوريا" بعدما طلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع على قميصه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الشاب كريستيان سالامانكا يعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، ويعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية. أتيحت له الفرصة للعمل في ملعب إنتر ميامي لأول مرة في حياته، لكنها ربما ستكون الأخيرة بعدما ترك مكانه واتجه فورا إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرأب الملعب، ورفع قميص الأرجنتين وطلب من "ليو" التوقيع عليه.
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وافق ميسي على التوقيع، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق، تلقى قرار فصله بشكل نهائي عن العمل.

الشاب كريستيان علّق على الحادثة، وقال في حوار مع صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: أنا أعمل في تنظيف المراحيض المتواجدة في منطقة مرأب الحافلات. لحسن الحظ كنت متواجدا عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ليونيل ميسي، فصرخت حتى ينتبه لي، بالقول "مرحبا، بطل العالم"، وذلك ما حدث حيث استدار وجاء للتوقيع على قميصي. الأمن جاء فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق". (سكاي نيوز)
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