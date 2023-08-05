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رياضة
اللاعب الغامض المتهم بالاغتصاب.. رهن التحقيقات مجدداً!
Lebanon 24
05-08-2023
|
03:38
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يدخل اللاعب الدولي المحترف في الدوري الإنكليزي موسمه الثاني بينما هو رهن التحقيقات في شأن جرائم اعتداء.
ويرفض القضاء البريطاني والمصادر الصحفية كشف اسمه بسبب تدابيرقانونية، لكن أفادت بعض المصادر بأن اللاعب هو الغاني توماس بارتي لاعب آرسنال، ولا يبدو مصيره معلومًا للموسم الثاني على التوالي بعد إلقاء القبض عليه منذ أكثر من عام، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة عشرينية.
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صحيفة "التليغراف" البريطانية كانت قد كشفت في 4 تموز من العام الماضي، كيف تم القبض على اللاعب الدولي في شمال لندن بعد تقديم شكوى بشأنه، وقدمت مزاعم أخرى بالاغتصاب من قبل امرأة ثانية في الأيام التالية، على الرغم من إسقاط ادعاء من بين الادعاءين أمام التحقيقات.
وكان من المتوقع أن يظهر اللاعب الذي رفضت الصحيفة كشف اسمه لأسباب قانونية هذا الشهر، ولكن هناك تعتيمًا بشأن هويته منذ ذلك الحين، أو بالأحرى منذ تم الاشتباه الأول في الاعتداء الذي يعتقد أنه حصل في حزيران 2021.
وسيخوض اللاعب جولة تحقيقات جديدة في الفترة المقبلة، مع إكمال تجربته في ناديه بشكل اعتيادي إلى حين ثبوت التهم الموجهة إليه أو إثبات براءته. (جول)
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