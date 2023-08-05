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رياضة

بطولة الأندية العربية.. النصر السعودي يصطدم بالرجاء المغربي في ربع النهائي

Lebanon 24
05-08-2023 | 08:00
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يشهد ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم، الأحد، مواجهة نارية بين النصر السعودي ونجمه المخضرم، كريستيانو رونالدو، والرجاء البيضاوي المغربي صاحب العلامة الكاملة في دور المجموعات، على ملعب مدينة الأمير، سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
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وحلّ النصر وصيفا للمجموعة الثالثة، بفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 4-1، وتعادلين مع مواطنه الشباب سلبا والزمالك المصري 1-1، عندما أنقذه رونالدو من الخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف رأسي.

في المقابل، بلغ الرجاء حامل اللقب الدور عينه بثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الرابعة، على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1، الكويت الكويتي 2-0 والوحدة الإماراتي 1-0.

ورغم الإرهاق الذي عانى منه النصر الذي وصل للطائف من معسكره صبيحة مباراته الأولى أمام الشباب، إلا أنه قدم مستويات جيدة ضمن طموحاته لإحراز اللقب للمرة الأولى.

وإلى رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تضم تشكيلة المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، أمثال السنغالي، ساديو مانيه، الذي شارك في نهاية مباراة الزمالك بعد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني.

ويعوّل "العالمي" على لاعب الوسط الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، العاجي سيكو فوفانا والبرازيليين، أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، إلى جانب المحليين، نواف العقيدي وعلي لاجامي وسلطان الغنام وعبدالرحمن غريب.

وكشف كاسترو بعد مباراة الزمالك عن حاجته للاعبين جديدين، من أجل تعزيز تشكيلته عشية انطلاق الدوري السعودي الزاخر بالنجوم الدوليين.


أما الرجاء، فيطمح في تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، من خلال تشكيلة تعوّل على اللعب الجماعي عبر أمثال أنس الزنيتي، زكريا الوردي، نوفل الزرهوني، بوشعيب لعرايسي، يسري بوزوق والغيني أحمدو كمارا. (الحرة) 

المصدر: الحرة
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