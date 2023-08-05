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رياضة

أرقام فريدة لعلي معلول.. ما سر الاستمرار مع الأهلي المصري؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 11:00
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جدد الدولي التونسي علي معلول ظهوره اللافت في تشكيلة الأهلي المصري، عندما قاده للتأهل لنصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز في الوقت الإضافي (2-1) على المصري البورسعيدي، الخميس، على ملعب الجيش في برج العرب.
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وجاء تألق علي معلول في الموسم الكروي 2022-2023 من خلال التتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وسط تكهنات حول إمكانية وضع حد لمشواره مع الفريق والانتقال للدوري السعودي بعد عدة عروض وصلت إدارة الأهلي قصد التعاقد معه.

وقال معلول، الأربعاء، إنه قرر الاستمرار مع الأهلي بعد 7 سنوات وصفها بالمشرفة جدا لمسيرته في ملاعب كرة القدم.

وكشف اللاعب التونسي في صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: "7 سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم، 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتدياً قميص نادي القرن الإفريقي".

أرقام فريدة

وفضلا عن هذه التتويجات الجماعية، يملك المدافع الدولي التونسي أرقاما شخصية لافتة خلال سنوات تقمصه ألوان الأهلي.

يعتبر معلول اللاعب الأجنبي الوحيد في تاريخ الأهلي الذ نجح في التسجيل في كل البطولات التي خاضها مع الأهلي وهي الدوري والكأس والسوبر في مصر، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية وبطولة الأندية العربية.

يعد ثاني احسن هداف غير مصري في تاريخ الأهلي.
تحصل معلول على جائزة أفضل لاعب أجنبي في مصر موسم 2021 ـ 2022.
ساهم معلول في 127 هدفا مع الأهلي بواقع 50 هدفا و77 تمريرة حاسمة رغم كونه يشغل مركز المدافع. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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