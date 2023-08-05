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رياضة

كم مرّة يجب ممارسة الرياضة أسبوعياً؟ إليكم الجواب

Lebanon 24
05-08-2023 | 07:48
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كشف خبراء الصحة عن عدد الأيام التي يجب أن يمارس فيها الإنسان الرياضة في الأسبوع لرؤية نتائج "شبه فورية".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن البروفيسور كين نوساكا من جامعة إديث كوان في غرب أستراليا، قوله: "يحتاج البالغون إلى ممارسة الرياضة "ثلاث مرات على الأقل" في الأسبوع إذا كانوا يريدون زيادة قوة عضلاتهم".
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وأشار الى ان "ثلاثة إلى خمسة أيام من النشاط الرياضي المركز ستؤدي إلى نتائج في أقل من أربعة أسابيع".

وقال: "أنا شخصيا، أعتقد أنه من الأفضل ممارسة الرياضة كل يوم ولكن بنسبة قليلة - حتى لو كانت 20 دقيقة فقط"، مضيفاً: "هذا الأمر من شأنه الحفاظ على نشاط وصحة الجسم".


وتابع: "العضلات تحتاج أحيانا إلى بعض الراحة، ولكن إذا كنت تتمرن نصف ساعة كل يوم وفي نفس الوقت تقريبا، فسيكون أمام جسمك 24 ساعة للراحة".


وتابع: "يومان فقط من التمارين الرياضية في الأسبوع لا تحدث أي فرق تقريبا في قوة العضلات".
 
من جهتها، توصي منظمة الصحة العالمية بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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