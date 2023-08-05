لاعب يفتح باب جحيم "الشياطين الحمر" على فريقه بعد هدف عالمي من منتصف الملعب (فيديو)

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه لانس الفرنسي بنتيجة (3-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد (2023-2024).



وفاجأ المهاجم الفرنسي، فلورون سوتوكا، أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل دائرة منتصف الملعب، حيث استقرت الكرة داخل شباك الكاميروني، أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الجديد.

من جهته، رد فريق "الشياطين الحمر" بقوة في الشوط الثاني بثلاثة أهداف متتالية وقعها كل من الإنكليزي ماركوس راشفورد، والبرازيلي أنتوني، والبرازيلي كاسيمرو، في الدقائق (48 و54 و58) على الترتيب من عمر المباراة في ملعب "أولد ترافورد".