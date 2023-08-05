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رياضة

مانشستر سيتي "يرفض التخلّي" عن برناردو سيلفا لبرشلونة وسان جيرمان

Lebanon 24
05-08-2023 | 16:00
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أفاد فابريزيو رومانو، وهو صحافي متخصّص في سوق الانتقالات، بأن مانشستر سيتي أبلغ باريس سان جيرمان وبرشلونة بأنه لا يعتزم التخلّي عن جناحه البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضاف أن النادي الإنجليزي "لا ينوي التفاوض بأي ظرف بشأن برناردو سيلفا".
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وتابع أن "سيتي سيقدّم أيضاً عقداً جديداً لبرناردو قريباً جداً".

رومانو اعتبر أن "موقف اللاعب سيكون حاسماً"، مستدركاً أن "مانشستر سيتي كان قوياً وواضحاً" في موقفه بهذا الصدد.
 
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