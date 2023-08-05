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رياضة

كريستال بالاس يضمّ المهاجم البرازيلي ماتيوس فرانكا

Lebanon 24
05-08-2023 | 23:00
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أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي السبت، تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماتيوس فرانكا من فلامنغو لخمسة مواسم.

كريستال بالاس لم يكشف التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أوردت أنه سيدفع 26 مليون جنيه إسترليني (33.14 مليون دولار) لضمّ اللاعب.
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وشارك فرانكا (19 عاماً) في أكثر من 50 مباراة بكل المسابقات مع فلامنغو، أحرز خلالها 9 أهداف.

وبات فرانكا ثاني لاعب ينضمّ إلى كريستال بالاس هذا الصيف، بعد لاعب الوسط جيفرسون ليرما، الآتي من بورنموث في صفقة حرة.
 
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