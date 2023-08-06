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رياضة

مبابي مع لاعب من ريال مدريد.. هل حسم أمره؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 02:52
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بعدما فقد مشجعو ريال مدريد الأمل في انضمام كليان مبابي إلى فريقهم، أحيت صورة جديدة للنجم الفرنسي، ولاعب من ريال مدريد الآمال من جديد.

وقالت صحيفة "ماركا" إن صورة تجمع مبابي مع لاعب ريال مدريد، رودريغو غوس، أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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والسبت، نشر الجناح البرازيلي صورة مع المهاجم الفرنسي على إنستغرام و"إكس"، ما تسبب في ضجة كبيرة.
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