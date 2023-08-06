هولندا تقصي جنوب أفريقيا وتصطدم بإسبانيا في ربع نهائي مونديال السيدات

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أقصى المنتخب الهولندي وصيف بطل العالم 2019، نظيره الجنوب أفريقي بفوزه عليه 2-صفر في سيدني، وبلغ الدور ربع النهائي لملاقاة إسبانيا في كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.وتُدين هولندا التي اعتمدت على فعاليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 ألف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة، دافني فان دوميسلار، البالغة من العمر 23 عاما، والتي حالت دون أن تهتز شباكها.وافتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من لاعبة باريس سان جرمان الفرنسي، ليكي مارتنس، وثانية من جيل رورد في الشباك، لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في المونديال.ومرة جديدة تألقت مارتنس بتسجيلها هدفا الغي بسبب وضعية تسلل (54)، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني للمهاجمة، لينيث بيرينستين، التي استفادت من خطأ من الحارسة الجنوبية أفريقية، كايلي سوارت، لمضاعفة النتيجة (68).وعانى الدفاع الهولندي من خطورة قائدة جنوب أفريقيا المهاجمة، ثيمبي كجاتلانا، والتي أهدرت عدة فرص لإعادة بلادها إلى أجواء اللقاء (6 و12 و35 و64 و90+2).وكادت كجاتلانا تدرك التعادل بعدما انفردت بالحارسة الهولندية قبل صافرة نهاية الشوط الأول (45+1)، علما أنها كانت سددت قبل 10 دقائق بعد فاصل مهاري كرة التقطتها فان دوميسلار بسهولة.ومنحت هدافة راسينغ لويسفيل الأميركي بلادها انتصارها الأول على الإطلاق في ثاني مشاركة لها في نهائيات كأس العالم بعد عام 2019 وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي بهدف تاريخي خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز على إيطاليا 3-2 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.وتواجه هولندا التي فازت على جنوب إفريقيا 5-1 وديا العام الماضي منتخب إسبانيا في ربع النهائي في ويلينغتون، الجمعة.