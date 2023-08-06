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رياضة

بثلاثية.. الهلال يعبر الاتحاد إلى نصف النهائي

Lebanon 24
06-08-2023 | 11:00
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سجل الهلال السعودي هدفين في الشوط الأول ليفوز 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم السبت.

ومنح سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش التقدم للهلال بضربة رأس رائعة في الدقيقة 14، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
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وأحيا البرازيلي رومارينيو آمال جماهير الاتحاد عندما قلص الفارق بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

لكن الوافد الجديد مالكوم حسم فوز الهلال في الدقيقة 70 قبل أن يهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء للاتحاد. (العربية)
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