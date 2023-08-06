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رياضة

صديق ميسي المقرّب يكشف: كان يحمل قميص برشلونة وينتظر تجديد عقده

Lebanon 24
06-08-2023 | 09:03
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كشف اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق سيرجيو أغويرو وصديق ميسي المقرب، عن كواليس جديدة للأيام التي عاشها الأخير قبل رحيله المفاجئ عن برشلونة في صيف 2021.

وقال أغويرو عبر قناته على منصة "تويتش": خلال كوبا أميركا، ميسي كان لديه قميص برشلونة في غرفته، كان يقول لي كل يوم: أعتقد أنهم قاموا بتجديد عقدي، عليك أن تلتقط لي صورة بالقميص من أجل الإعلان الرسمي.
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وتابع: في كل مرة كان مستعدا ويسأل عن عقده الجديد، كان ردهم عليه بأنهم ليسوا مستعدين بعد. (العربية)
 
 
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