سيدات الولايات المتحدة يودعن المونديال

جرّد منتخب السويد نظيرة الأميركي، بطل النسختين الأخيرتين، من لقبه بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والاضافي في ملبورن، ليرافق هولندا إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهت الأخيرة مغامرة جنوب أفريقيا في سيدني، ضمن منافسات كأس العالم للسيدات المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

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ونجحت حارسة تشلسي الإنكليزي في صدّ كل محاولات لاعبات الولايات المتحدة حتى الوصول إلى سيناريو ركلات الترجيح، حيث فشلت 3 لاعبات من بلاد "العم سام"، بينهن المخضرمة مورغان رابينو (38 عاماً)، في هز الشباك.

وهي المرة الأولى يخرج فيها المنتخب الأميركي، حامل اللقب 4 مرات، من ثمن النهائي، بعدما سبق له أن وصل على الأقل إلى المربع الذهبي في كل النسخ السابقة. (الحرة)





