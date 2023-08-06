Advertisement

رياضة

مونديال السيدات يكسر الرقم التاريخي للحضور الجماهيري

Lebanon 24
06-08-2023 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1095014-638269463607596177.jpeg
Doc-P-1095014-638269463607596177.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل أيام عدة على نهايتها، حطمت النسخة التاسعة من كأس العالم لكرة القدم للسيدات الرقم القياسي لعدد المشجعين بعدما تابع 27706 مشجعين فوز السويد بركلات الترجيح على الولايات المتحدة، حاملة اللقب، في دور الـ16، ليصل إجمالي الحضور بالبطولة إلى 1367037 مشجعا.
Advertisement

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا في كندا 2015 عندما حضر 1353506 مشجعين مباريات البطولة التي شارك فيها 24 منتخبا.

وجذبت البطولة السابقة في فرنسا، قبل أربع سنوات، 1131312 مشجعا في 52 مباراة، بمتوسط 21756 مشجعا في المباراة الواحدة.

وخلال النسخة الحالية، بلغ متوسط الحضور في 52 مباراة أقيمت حتى الآن 26289 شخصا.

ومن المتوقع أن يزداد العدد مع تدفق الجماهير على الملاعب الكبرى التي نفدت تذاكرها لحضور آخر 12 مباراة في البطولة.

وكان الحضور الجماهيري الأكبر في هذه النسخة 75784 مشجعا في مباراة أستراليا، التي تشارك في استضافة البطولة مع نيوزلندا، أمام أيرلندا في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

وشهد فوز اليابان 2-صفر على كوستاريكا، في 26 تموز الماضي بنيوزلندا، أقل حضور جماهيري بهذه النسخة، وبلغ 6992 مشجعا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:23 | 2023-08-06
11:00 | 2023-08-06
09:26 | 2023-08-06
09:03 | 2023-08-06
09:00 | 2023-08-06
07:50 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24