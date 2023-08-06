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رياضة
رونالدو يتألق.. النصر لنصف نهائي البطولة العربية
Lebanon 24
06-08-2023
|
14:23
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي، إلى نصف نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية، مساء الأحد.
وانتصر النصر السعودي على الرجاء المغربي، بنتيجة 3-1، بفضل تألق رونالدو، الذي افتتح التسجيل في الشوط الأول.
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وأضاف السعودي سلطان الغنام والفرنسي سيكو فوفانا الهدفان الثاني والثالث، قبل أن يقلص الرجاء النتيجة بهدف لمدافع النصر عبدالله مادو في مرماه.
ولم يظهر نجم النصر الجديد، السنغالي ساديو ماني، بالشكل المعتاد، وقدم أداء "باهتا" خلال اللقاء، في مباراته الأولى التي يشارك فيها أساسيا مع "العالمي".
النصر وصل لنصف نهائي البطولة العربية، حيث سيلتقي الشرطة العراقي، مساء الأربعاء.
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