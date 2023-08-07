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رياضة
حُسم الأمر.. هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟
Lebanon 24
07-08-2023
|
06:07
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ردّ الكولومبي رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح، لاعب "ليفربول" الإنكليزي، على الأخبار التي أكدت أن اتحاد جدة السعودي يفاوض صلاح من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب رامي عباس عبر منصة "إكس": "إذا كنا نفكر في الرحيل عن ليفربول هذا العام، ما كنا سنجدد التعاقد مع النادي في الصيف الماضي، محمد صلاح ملتزم بعقده مع ليفربول".
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، حيث قام بتجديد عقده في الموسم الماضي، لحرص ناديه الإنكليزي على استمراره مع الفريق مدة أطول.
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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح بعد صدمة الخروج من ربع نهائي البطولة العربية للأندية، وقالت إن عرض اتحاد جدة إلى محمد صلاح يبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيدفعها اتحاد جدة إلى ليفربول، من أجل شراء المدة المتبقية في عقده. (سكاي نيوز + جول)
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