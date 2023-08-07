شقيقة نجم "تشيلسي" الشهير تثير جدلا واسعا بتصرف "غير رياضي".. ماذا فعلت مع لاعبة نيجيرية؟

أثارت لاعبة منتخب إنكلترا لورين جيمس شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي جدلا واسعا بتصرفها مع لاعبة نيجيرية خلال مباراة منتخبيهما يوم الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023.



ورصدت لقطات مصورة لورين وهي تدوس بشكل متعمد على ظهر منافستها النيجيرية ميشال ألوزي في الدقيقة 84، عندما سقطت الأخيرة على أرض الملعب بعد احتكاك مع نظيرتها الإنكليزية.

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وعادت حكمة المباراة لتقنية "الفار" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة الإنكليزية. وعادت حكمة المباراة لتقنية "الفار" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة الإنكليزية.