Advertisement

رياضة

شقيقة نجم "تشيلسي" الشهير تثير جدلا واسعا بتصرف "غير رياضي".. ماذا فعلت مع لاعبة نيجيرية؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1095317-638270248115631001.jpg
Doc-P-1095317-638270248115631001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت لاعبة منتخب إنكلترا لورين جيمس شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي جدلا واسعا بتصرفها مع لاعبة نيجيرية خلال مباراة منتخبيهما يوم الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

ورصدت لقطات مصورة لورين وهي تدوس بشكل متعمد على ظهر منافستها النيجيرية ميشال ألوزي في الدقيقة 84، عندما سقطت الأخيرة على أرض الملعب بعد احتكاك مع نظيرتها الإنكليزية.
 
 
Advertisement
Image


وعادت حكمة المباراة لتقنية "الفار" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة الإنكليزية. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-08-07
09:33 | 2023-08-07
06:07 | 2023-08-07
03:22 | 2023-08-07
23:23 | 2023-08-06
16:00 | 2023-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24