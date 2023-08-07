شقيقة نجم "تشيلسي" الشهير تثير جدلا واسعا بتصرف "غير رياضي".. ماذا فعلت مع لاعبة نيجيرية؟

البطاقة الحمراء التي تحصلت عليها لاعبة الوسط الانجليزية #لورين_جيمس (Lauren James) أمام نيجيريا ستكون نقطة سلبية ضخمة في مسيرتها بساحة #كرة_القدم_النسائية لأنه بكل بساطة سلوك غير منضبط كلاعبة محترفة.
صورة غير مقبولة في كأس العالم للسيدات 2023.#VisitSaudi #FIFAWWC pic.twitter.com/UAWvM47Lt7
— ريان الجدعاني | Riyan Al Jidani (@raljidani) August 7, 2023
البطاقة الحمراء التي تحصلت عليها لاعبة الوسط الانجليزية #لورين_جيمس (Lauren James) أمام نيجيريا ستكون نقطة سلبية ضخمة في مسيرتها بساحة #كرة_القدم_النسائية لأنه بكل بساطة سلوك غير منضبط كلاعبة محترفة.
صورة غير مقبولة في كأس العالم للسيدات 2023.#VisitSaudi #FIFAWWC pic.twitter.com/UAWvM47Lt7