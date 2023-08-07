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رياضة

"تفوه بكلمات غير لطيفة تجاه الأرجنتيني".. تلاسن حاد بين ميسي ولاعب برازيلي (فيديو)

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:00
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دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي في شجار كلامي مع لاعب أورلاندو ستي، أثناء مباراة الفريقين في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وأظهرت لقطات فيديو اصطداما بدنيا بين ميسي ومدافع أورلاندو ستي، الأورغواياني سيزار أرواخو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.  وبعدها اندلع تلاسن كلامي شديد بين ميسي ولاعب آخر في الفريق هو البرازيلي فيليبي مارتينز، وهو ما جعل الأخير هدفا لانتقادات وسائل الإعلام الأميركية.

 
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فيليبي مارتينز تفوه بكلمات غير لطيفة تجاه ميسي.
 
 
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وبعدها خرج مارتينز ليدافع عن نفسه. وقال: "هذا جزء طبيعي من المباراة"، معتبرا أن "ما قيل من كلمات أمام ميسي انتهت في أرض الملعب".

وأضاف: "على جميع اللاعبين قبول ما يحدث في أرض الملعب وعدم انتظار معاملة خاصة بسبب أسمائهم أو مكانتهم. الناس تعتقد أنني افتعل المشاكل لكن هناك أشياء تحدث في المباريات وتبقى هناك".

وقال: "أنا أحترم كل اللاعبين ولن يكون ميسي أو غيره سببا في تعيير طريقتي في فعل الأشياء".

وأضاف أن ما فعله هو عبارة "عن حماية لأحد أعضاء فريقه الذي لم يفعل شيئا".

وانتهت المباراة التي تأتي ضمن المرحلة الـ16 من الدوري المحلي، بفوز إنتر ميامي على أورلاندو ستي 3-1. (سكاي نيوز)
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