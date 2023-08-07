نابولي يعزز دفاعه.. من ضمّ إلى صفوفه؟

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عزز نابولي، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، دفاعه بضم البرازيلي ناتان من "ريد بول براغانتينو"، في صفقة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو.ولم يفصح النادي الجنوبي عن مدة عقده مع البرازيلي البالغ 22 عاماً والذي سيعوض رحيل الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 50 مليون يورو.وبات ناتان ثالث القادمين إلى نابولي هذا الصيف بعد المهاجمين جاكومو راسبادوري (من ساسوولو) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي وقع نهائياً من هيلاس فيرونا بعدما لعب الموسم الماضي مع الفريق الجنوبي على سبيل الإعارة.