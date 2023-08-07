Advertisement

رياضة

نابولي يعزز دفاعه.. من ضمّ إلى صفوفه؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1095356-638270340855947367.jpg
Doc-P-1095356-638270340855947367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عزز نابولي، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، دفاعه بضم البرازيلي ناتان من "ريد بول براغانتينو"، في صفقة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو.


ولم يفصح النادي الجنوبي عن مدة عقده مع البرازيلي البالغ 22 عاماً والذي سيعوض رحيل الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 50 مليون يورو.
Advertisement


وبات ناتان ثالث القادمين إلى نابولي هذا الصيف بعد المهاجمين جاكومو راسبادوري (من ساسوولو) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي وقع نهائياً من هيلاس فيرونا بعدما لعب الموسم الماضي مع الفريق الجنوبي على سبيل الإعارة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-08-07
11:00 | 2023-08-07
10:06 | 2023-08-07
09:33 | 2023-08-07
06:07 | 2023-08-07
03:22 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24