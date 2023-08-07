نيمار حسم خياره.. هل يرحل عن "باريس سان جرمان"؟

كشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان في الرحيل عن الفريق، بسبب تأثره بموقف الجماهير التي طالبته بالرحيل أمام منزله في الموسم الماضي وهو يشعر بعدم الحماية من قبل النادي.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار أخبر باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الصيف الحالي.

كما ذكرت أنه يرغب في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة أكثر من أي شيء آخر.





ولفتت "ليكيب" أيضاً إلى أن نيمار قد ينضم لكيليان مبابي، الذي قد يرحل عن باريس سان جيرمان هو الآخر خلال فترة الانتقالات الحالية.



