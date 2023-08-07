"الملك يستعدّ".. هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟

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رد نادي ليفربول بطريقة خاصة على التقارير التي ربطت نجمه المصري، محمد صلاح، بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ونشر حساب نادي ليفربول عبر منصة "إكس" صور لصلاح في تدريبات النادي "الأحمر"، وأرفقها بتعليق: "الملك يستعد وهو يرتدي قميص فريقه المفضل".وكانت قد كتبت صحيفة "الرياضية" السعودية، الاثنين، أن نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي للموسم الفائت، قدم عرضا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو)، بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).