Advertisement

رياضة

"الملك يستعدّ".. هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1095405-638270483281734816.jpg
Doc-P-1095405-638270483281734816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد نادي ليفربول بطريقة خاصة على التقارير التي ربطت نجمه المصري، محمد صلاح، بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر حساب نادي ليفربول عبر منصة "إكس" صور لصلاح في تدريبات النادي "الأحمر"، وأرفقها بتعليق: "الملك يستعد وهو يرتدي قميص فريقه المفضل".
Advertisement

وكانت قد كتبت صحيفة "الرياضية" السعودية، الاثنين، أن نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي للموسم الفائت، قدم عرضا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو)، بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:45 | 2023-08-07
16:00 | 2023-08-07
14:00 | 2023-08-07
11:00 | 2023-08-07
10:06 | 2023-08-07
09:33 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24