سان جرمان يستعير لاعبا لفت الأنظار في كأس العالم

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أعلن باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه ضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموس لمدة موسم، على سبيل الإعارة من بنفيكا، مع أحقية الشراء اليوم.وأعلن راموس البالغ من العمر (22 عاما) في بيان: "أنا فخور وسعيد بالانضمام إلى باريس سان جرمان، أحد أكبر الأندية في العالم ويملك مجموعة من أفضل اللاعبين"، وفق "رويترز".وبدأ راموس مشواره مع الفريق الأول في بنفيكا في 2020 بعد بدايته في أكاديمية النادي بعمر 12 عاما.وأحرز المهاجم البرتغالي 41 هدفا، كما صنع 16 هدفا مع 106مباريات مع بطل البرتغال.