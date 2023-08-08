تكريم خاص لأسطورة البرازيل "زيكو" في الماراكانا (فيديو)

أقامت حكومة ريو دي جانيرو حفل تكريم للأسطورة البرازيلية أرثر أنتونيس كيومبرا "زيكو" أحد أبرز اللاعبين في تاريخ البرازيل في ملعب الماراكانا التاريخي وذلك بعد بلوغ عامه الـ70.



وبعد 5 أشهر من التأخير، حيث أتم زيكو عامه الـ70 في 3 آذار الماضي، قرر حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إقامة حفل تكريم لأحد أبرز لاعبي "السيليساو" عبر تاريخه.



ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية لإحدى الفعاليات في الولاية، حيث قدم الحاكم لوحة تذكارية جديدة في ماراكانا تقديرا للاعب الوسط السابق.

من جانبه، قال زيكو في كلمته "لم أخف أبدا أهمية هذا الملعب في حياتي. منذ أن كان عمري 8 سنوات ذهبت إلى ماراكانا ولم أتخيل أبدا أنني سأبني قصتي هنا".



كما أضاف أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ هذا الملعب (334 هدفا في 435 مباراة): "لمن دواعي السرور دائما الحصول على تكريم في الحياة".



وتلقى زيكو عدة تكريمات بمناسبة بلوغ عامه الـ70، ومعظمها من ناديه الأسبق فلامنغو الذي سجل معه 508 هدفا في 731 مباراة وفاز معه بـ15 لقبا، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية في 1981.



يذكر أن زيكو سجل 48 هدفا مع "السليساو" خلال 71 مباراة، ليصبح خامس أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ المنتخب اللاتيني.