Advertisement

رياضة

تكريم خاص لأسطورة البرازيل "زيكو" في الماراكانا (فيديو)

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1095540-638270853028455573.jpg
Doc-P-1095540-638270853028455573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامت حكومة ريو دي جانيرو حفل تكريم للأسطورة البرازيلية أرثر أنتونيس كيومبرا "زيكو" أحد أبرز اللاعبين في تاريخ البرازيل في ملعب الماراكانا التاريخي وذلك بعد بلوغ عامه الـ70.

وبعد 5 أشهر من التأخير، حيث أتم زيكو عامه الـ70 في 3 آذار الماضي، قرر حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو، إقامة حفل تكريم لأحد أبرز لاعبي "السيليساو" عبر تاريخه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية لإحدى الفعاليات في الولاية، حيث قدم الحاكم لوحة تذكارية جديدة في ماراكانا تقديرا للاعب الوسط السابق.
 
من جانبه، قال زيكو في كلمته "لم أخف أبدا أهمية هذا الملعب في حياتي. منذ أن كان عمري 8 سنوات ذهبت إلى ماراكانا ولم أتخيل أبدا أنني سأبني قصتي هنا".

كما أضاف أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ هذا الملعب (334 هدفا في 435 مباراة): "لمن دواعي السرور دائما الحصول على تكريم في الحياة".

وتلقى زيكو عدة تكريمات بمناسبة بلوغ عامه الـ70، ومعظمها من ناديه الأسبق فلامنغو الذي سجل معه 508 هدفا في 731 مباراة وفاز معه بـ15 لقبا، بما في ذلك كأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية في 1981.

يذكر أن زيكو سجل 48 هدفا مع "السليساو" خلال 71 مباراة، ليصبح خامس أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ المنتخب اللاتيني.
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:59 | 2023-08-08
23:45 | 2023-08-07
23:00 | 2023-08-07
16:00 | 2023-08-07
14:00 | 2023-08-07
11:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24