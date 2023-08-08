نادي الحكمة: ضاعفنا موازنة فريق كرة القدم ليكون بحجم طموحات جماهيرنا

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اعلنت اللجنة الادارية لنادي الحكمة بيروت في بيان، انه مع انطلاق الدوري (العام) اللبناني (ال64) لكرة القدم، لا بد من الإشارة أن هدفنا في الموسم الجديد تشكيل فريق يليق باسم النادي وتاريخه. وسعينا بقدر المستطاع في هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها في لبنان الى مضاعفة موازنة فريق كرة القدم، آملين ان يكون فريقنا بحجم طموحات جماهيرنا في لبنان وعالم الإنتشار ، فعززنا الفريق ب 14 لاعبا محليا ومن الجنسيات السنغالية والبرازيلية، وأوكلنا المهمة الفنية الى المدرب بول رستم يعاونه جهاز فني مؤلف من المدربين جهاد محجوب وسهاد زهران وسيرج سعيد وبيار فلفلي، بإشراف المشرف العام على لعبة كرة القدم في النادي المدرب الوطني القدير اميل رستم.ومن هذا المنطلق ستوفر اللجنة الادارية مدعومة من الجمهور الوفي للجهاز الفني واللاعبين كل الأجواء السليمة ليكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.كما قررت اللجنة الادارية حل رابطة جمهور النادي وإعادة تكليف عضو اللجنة الادارية جوزف مخايل تشكيل رابطة جديدة على الأسس التي يقوم عليها النادي".وشكرت الذين شاركوا في القداس الذي اقامته لراحة انفس شهداء النادي، والذي ترأسه ولي الحكمة راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر.