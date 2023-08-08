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رياضة

الاتحاد الروسي لرفع الأثقال يرد على استبعاد الرباعين الروس في بطولة العالم

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:00
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تحدث رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال مكسيم أجابيتوف عن قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد الرباعين الروس من بطولة العالم 2023، وفق ما أفادت "سبورت إكسبريس".

وبحسب تصريحات أجابيتوف، فقد أُجبر الروس على التوقيع على تصريحات تمييزية، وهو ما رفضه الرباعون الروس. وقال: "لم ينتهك لاعبونا أي شيء، لا القواعد الرياضية ولا قوانين مكافحة المنشطات".
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وتابع: "رفضنا التصرف على أسس تمييزية، ولم يرسل إلينا أي رياضي تصريحا موقعا".

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم لرفع الأثقال 2023 في الفترة من 4 إلى 17 ايلول في الرياض بالسعودية. (روسيا اليوم)   

المصدر: روسيا اليوم
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