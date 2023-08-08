بخسارة ثقيلة أمام فرنسا... المغرب تُودّع مونديال السيّدات

أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-0، اليوم الثلاثاء.



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وتُواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل، في بريزبين. (سكاي نيوز) وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.وتُواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل، في بريزبين. (سكاي نيوز)