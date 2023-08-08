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رياضة

بخسارة ثقيلة أمام فرنسا... المغرب تُودّع مونديال السيّدات

Lebanon 24
08-08-2023 | 09:54
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أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-0، اليوم الثلاثاء.
وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.
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وتُواجه فرنسا أستراليا، السبت المقبل، في بريزبين. (سكاي نيوز)
 
 
 
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