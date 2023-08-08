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رياضة

نجمة إنكلترا تعتذر: أعدكم بالتعلم من التجربة

Lebanon 24
08-08-2023 | 13:59
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قدمت مهاجمة إنكلترا، لورين جيمس، اعتذارا سريعا بعد فعلتها المثيرة للجدل، ونيلها البطاقة الحمراء، في المباراة أمام نيجيريا بمونديال السيدات، التي تستضيفه نيوزلندا وأستراليا.

وستغيب لورين جيمس عن المواجهة أمام كولومبيا، السبت، في الدور ربع النهائي، بسبب طردها بمباراة نيجيريا إثر تصرف وصف "بالخارج" حينما وطأت بقدمها عمدا ظهر منافستها ميشيل ألوزي، لاعبة نيجيريا، بينما الأخيرة ملقاة على الأرض.
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واعتذرت جيمس، الثلاثاء عن ذلك وكتبت على منصة "إكس": "أنا آسفة لما حدث".

وتابعت: "بالنسبة لمشجعينا في إنكلترا، وزملائي في الفريق، فإن اللعب من أجلكم ومعكم، أعظم شرف لي، وأعدكم بالتعلم من تجربتي".
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