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رياضة

إصابة نيمار ترعب "سان جيرمان"

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:00
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كشفت صحيفة راديو مونت كارلو الفرنسية أن البرازيلي نيمار جونيور لم يتدرب رفقة الفريق، اليوم الثلاثاء، بسبب إصابة في منطقة قريبة العضلة الضامة.

وذكرت الصحيفة أن نيمار تغيب عن التدريبات بسبب تعرضه لإصابة أمس الإثنين.
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وقالت: "بينما من المقرر أن يبدأ باريس سان جيرمان موسمه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ضد لوريان السبت المقبل، سجل نادي العاصمة باريس، غيابين ملحوظين عن التدريبات يوم الثلاثاء، حيث غاب نيمار وماركو فيراتي".

وتابعت: "أصيب المهاجم البرازيلي خلال حصة الإثنين التدريبية في منطقة قرب العضلة الضامة. وبالتالي فإن هذه الإصابة لا تتعلق بكاحله، الذي تسبب في إبعاده عن الملاعب لعدة أشهر".
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