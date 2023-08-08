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رياضة

هل ينتقل محمد صلاح إلى نادي الاتفاق؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:30
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كشف مدرب نادي الاتفاق السعودي، ستيفن جيرارد، عن احتمالية توقيع فريقه مع نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

وفي لقاء صحفي نشره نادي الاتفاق، رفض جيرارد فكرة التوقيع مع صلاح، مستغلا علاقة الصداقة التي تربطهما.
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وقال جيرارد: "الجواب لا، لأن صلاح هو اللاعب المفضل لدي، وأريده أن يبقى في فريقي ليفربول".

وأضاف: "عندما يفوز بالمزيد من بطولات الدوري ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ربما سننظر في الأمر".

يذكر أن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، تم تعيينه مدربا لنادي الاتفاق الموسم المقبل، وكانت أول تعاقداته مع قائد ليفربول جوردان هيندرسون.
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