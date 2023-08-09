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رياضة

حول "ديمبلي"... هذا ما اعلنته برشلونة

Lebanon 24
09-08-2023 | 01:24
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أعلن نادي برشلونة الإسباني بصفة رسمية رحيل نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق.

نقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في الفريق الكتالوني، قوله بعد الفوز 4-2 على توتنهام الإنجليزي:
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عثمان ديمبلي لم يعد يلعب مع الفريق الأول.
الوضع مع ديمبلي واضح للغاية. لقد طلب الرحيل وهذا شيء تم إقراره في عقد التجديد الذي وقعه.
ديمبلي يتواجد الآن إلى باريس، الصفقة تمت.
إعلان انتقاله إلى الفريق الباريسي وشيك.
 
هل يعود نيمار؟

بخصوص العودة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أوضح أليماني أن هذه التقارير غير صحيحة، مضيفا "هذه قضية صحفية لا غير".
كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جرمان.
قالت تقارير أخرى إن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما يريد العودة إلى العملاق الكتالوني.(سكاي نيوز عربية) 
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