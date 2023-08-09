لوبيتيغي يغادر ولفرهامبتون الإنكليزي... ما هي الاسباب؟

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تخلى المدرب الإسباني، خولن لوبيتيغي، عن مهامه الفنية في نادي ولفرهامبتون الإنكليزي لكرة القدم، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين.وشدد النادي في بيان أن لوبيتيغي (56 عاما) الذي تسلّم مهامه في نوفمبر 2022 خلفا للبرتغالي برونو لاجي، يغادر النادي بسبب "خلافات في الرأي حول مواضيع معينة"، مما أدى بالطرفين إلى تفضيل "فسخ العقد ودياً".ولم تكن صفقات ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الحالية على قدر آمال مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية والمنتخب الإسباني السابق، حيث فشل في تعويض رحيل العديد من كوادره، على غرار البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي) وكونور كودي (ليستر) والمكسيكي راوول خيمينيس (فولهام) والأيرلندي نايثن كولنز (برنتفورد).من ناحيته، تمنى لوبيتيغي في البيان الذي نشره النادي الإنكليزي "حظاً سعيداً لولفرهامبتون في المستقبل"، مضيفا: "أشكركم على إتاحة الفرصة لي لتولي مسؤولية هذا النادي الرائع".ونجح لويبيتغي في تفادي هبوط ولفرهامبتون الذي كان يقبع في قاع الترتيب، وقاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم الماضي، محققاً 9 انتصارات أبرزها على ليفربول وتوتنهام.في المقابل، لم يفصح ولفرهامبتون عن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيغي، قبل أيام من عودة عجلة منافسات بريميرليغ للدوران، حيث يستهل الفريق موسمه الجديد برحلة محفوفة بالمخاطر إلى مانشستر يونايتد في 14 من اب الجاري.