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رياضة

من يرفض عودة سيرجيو راموس؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 04:00
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استبعد فيكتور أورتا المدير الرياضي لإشبيلية الإسباني إمكانية التعاقد مع المدافع المخضرم سيرجيو راموس.

وأكد أورتا أن فريقه يواجه مشكلة في تسجيل اللاعبين الجدد، كما أنه يمتلك ستة مدافعين، وبالتالي ليس في حاجة لضم مدافع جديد.
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ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" عن أورتا قوله يوم الثلاثاء: لدينا ستة مدافعين ، كما نواجه مشاكل في تسجيل لاعبين جدد، اعتبارًا من اليوم لا توجد إمكانية للعب سيرجيو راموس مع نادي إشبيلية.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع يونيو الماضي رحيل راموس بعدما قضى معه عامين.

وانضم راموس لسان جيرمان قادما من ريال مدريد في عام 2021، ولكن بعد نجاحه الكبير مع الريال لم يكن راموس قادرا على قيادة الفريق الفرنسي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأول في تاريخه.

وكان راموس قد انضم إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف عام 2005، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني أربع مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات.(العربية)
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